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د. بدر الزارع يزور فرعي الجامعة في القريات وطبرجل ويطلع على الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

د. بدر الزارع يزور فرعي الجامعة في القريات وطبرجل ويطلع على الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

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د. بدر الزارع يزور فرعي الجامعة في القريات وطبرجل ويطلع على الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

د. بدر الزارع يزور فرعي الجامعة في القريات وطبرجل ويطلع على الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=821441
المناطق - الجوف

قام مدير جامعة الجوف المكلف أ. د / بدر الزارع، بزيارة فرعي الجامعة في محافظتي القريات وطبرجل، للاطلاع والاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440- 1441هـ، واشتملت الزيارة مجمعات كليات البنين والبنات في القريات والبنين في طبرجل.
وتجوّل د.الزارع في بداية زيارته التي رافقه خلالها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري في جميع مباني الجامعة مطلعاً على كل أجزائها استعداداً لانطلاق الفصل الدراسي حيث اطلع على القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات والمكتبات والمكاتب الإدارية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة مع مطلع الفصل القادم.
وثمن الدكتور الزارع، الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، للجامعة للإسهام في تحقيق أهدافها ورسالتها بالتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، ومعالي وزير التعليم على متابعتهم المستمرة وتوجيهاتهم لكل شؤون الجامعة.
وأكد مدير الجامعة المكلف، أن الطلاب هم المحور الأساسي للعملية التعليمية ويشكلون أهمية بالغة لدى إدارة الجامعة التي تعمل على الاستثمار الإمكانات في توفير الأجواء التعليمية المناسبة لهم، معرباً عن شكره لعمداء ومنسوبي الجامعة في القريات وطبرجل متطلعاً لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى تطلعات القيادة من خلال تحقيق أهداف الجامعة.
وكان عميد كلية العلوم والآداب بالقريات د.مشعل العنزي وعميد كلية العلوم والآداب بطبرجل د.حمود الشمري قد كانا في استقبال مدير الجامعة المكلف في المحافظتين ومرافقته أثناء الزيارة .

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