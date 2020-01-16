الأرصاد: الغبار يضرب 8 مناطق بالمملكة

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك

كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج

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