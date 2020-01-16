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تحذير عالمي من فيروس تاجي ظهر في الصين

تحذير عالمي من فيروس تاجي ظهر في الصين
http://almnatiq.net/?p=821452
المناطق_الرياض

حذرت منظمة الصحة العالمية  من فيروس تاجي خطير انتقل من الصين أخيراً، إذ عبر الحدود وصولا إلى تايلاند التي حجزت سلطاتها امرأة صينية في الحجر الصحي أمس الأول لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس بالخارج. وفي مدينة ووهان، أبلغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية. وشددت رئيس الأمراض الناشئة بالمنظمة ماريا كيركوف على مستشفيات العالم بضرورة السيطرة على انتشار الفيروس، وقالت: «نترقب شيئاً ما، كونوا على استعداد»

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