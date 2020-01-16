تحذير عالمي من فيروس تاجي ظهر في الصين

المناطق_الرياض

حذرت منظمة الصحة العالمية من فيروس تاجي خطير انتقل من الصين أخيراً، إذ عبر الحدود وصولا إلى تايلاند التي حجزت سلطاتها امرأة صينية في الحجر الصحي أمس الأول لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس بالخارج. وفي مدينة ووهان، أبلغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية. وشددت رئيس الأمراض الناشئة بالمنظمة ماريا كيركوف على مستشفيات العالم بضرورة السيطرة على انتشار الفيروس، وقالت: «نترقب شيئاً ما، كونوا على استعداد»