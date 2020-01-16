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زوار شتاء جازان: تنوع الفعاليات جذبنا

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زوار شتاء جازان: تنوع الفعاليات جذبنا

زوار شتاء جازان: تنوع الفعاليات جذبنا
http://almnatiq.net/?p=821454
المناطق_جازان

أشاد عدد من زوار مهرجان جازان الشتوي بتنوع الفعاليات وابتكار برامج ترفيهية حديثة ساهمت في ارتفاع نسبة الحضور وحققت تطلعات السياح

وفي السياق، أكد عبدالله المالكي، أن قرية جازان التراثية والبيت الجبلي حافظا على التراث الشعبي، مشيراً إلى حرصه على زيارة موسم شتاء جازان لمشاهدة فعاليات المهرجان والقرية التراثية تحديداً وربط الأبناء بالموروث الشعبي واقتناء المشغولات والأزياء الشعبية لتقديمها كهدايا للأصدقاء عند العودة من الإجازة المدرسية

وقال عوض الأحمري، حضرت برفقة أسرتي من منطقة عسير للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والفعاليات السياحية المختلفة المقامة ضمن المهرجان السياحي بجازان الذي شهد تطوراً ملحوظاً عن الأعوام السابقة تمثل في العروض العالمية والحفلات الغنائية

وقال محمد الحربي: أجواء جازان الشتوية جعلتنا نحرص على التواجد مبكرا في المنطقة للاستمتاع بفترة الإجازة

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