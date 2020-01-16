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شاهد : “الزعاق” يكشف عن طريقة لمعرفة السنة .. ويوضح العلاقة بين “الربيع والشبط” !

شاهد : “الزعاق” يكشف عن طريقة لمعرفة السنة .. ويوضح العلاقة بين “الربيع والشبط” !
http://almnatiq.net/?p=821481
المناطق_الرياض

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن بداية موسم الربيع وعلاقته بموسم الشبط.

وظهر “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال فيه: “هذه السنة نبي ندق سلف ونروح ندور الربيع”.

وأضاف “الربيع يبدأ مع الشبط والذي يتزامن مع قران سابع والذي يقال فيه (قران سابع مجيع وشابع)، أي بعض الحلال يشبع وبعض الحلال لا يشبع لأنه توه باديا، مضيفا أن الربع يبدأ مع العقارب.

واختتم: “لمعرفة السنة هل هي ربيعية أو مجدبة لها أمارات، والأمارات إما حشرية أو زراعية أو مناخية”، موضحا أن من الأمارات المناخية مع دخول وسوم الوسم نهاية موسم سهيل، إذا كان لونه بني فهذا يبشر بربيع مزدهر خلال السنة، وإذا كان لونه أبيض كبطن الأتان فهذا يدل على أن السنة ستكون سنة مجدبة كما يقول العرب”.

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