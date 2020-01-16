احدث الأخبار

الطبيعة تتدخل وتحيي الآمال في إطفاء حرائق أستراليا بالأمطار
أبرز المواد
 البرلمان الأوروبي قد يجبر أبل على تغيير شاحن هواتف أيفون
أبرز المواد
 تحذير للمواطنين بسريلانكا من التصوير بالدرون
أبرز المواد
 شاهد : “الزعاق” يكشف عن طريقة لمعرفة السنة .. ويوضح العلاقة بين “الربيع والشبط” !
أبرز المواد
 زوار شتاء جازان: تنوع الفعاليات جذبنا
أبرز المواد
 بعد انتهاء آخر دفعة.. ما هو دور «العقاري» القادم؟
أبرز المواد
 مرشدة سياحية تكشف ردة فعل الزوار عندما يشاهدونها بالعباءة ومأشهر معلم في منطقة العلا
أبرز المواد
 تحذير عالمي من فيروس تاجي ظهر في الصين
أبرز المواد
 أمريكا تستأنف عملياتها العسكرية مع العراق بعد قتل سليماني
أبرز المواد
 المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2019 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
أبرز المواد
 مواطن يروي تفاصيل “مؤلمة” عن معاناته في سجن الحوثيين.. هكذا تعرض لكل أنواع التعذيب
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يكشف عن موعد استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم !
أبرز المواد
الطبيعة تتدخل وتحيي الآمال في إطفاء حرائق أستراليا بالأمطار

الطبيعة تتدخل وتحيي الآمال في إطفاء حرائق أستراليا بالأمطار

أبرز المواد
البرلمان الأوروبي قد يجبر أبل على تغيير شاحن هواتف أيفون

البرلمان الأوروبي قد يجبر أبل على تغيير شاحن هواتف أيفون

أبرز المواد
تحذير للمواطنين بسريلانكا من التصوير بالدرون

تحذير للمواطنين بسريلانكا من التصوير بالدرون

أبرز المواد
شاهد : “الزعاق” يكشف عن طريقة لمعرفة السنة .. ويوضح العلاقة بين “الربيع والشبط” !

شاهد : “الزعاق” يكشف عن طريقة لمعرفة السنة .. ويوضح العلاقة بين “الربيع والشبط” !

أبرز المواد

الطبيعة تتدخل وتحيي الآمال في إطفاء حرائق أستراليا بالأمطار

الطبيعة تتدخل وتحيي الآمال في إطفاء حرائق أستراليا بالأمطار
http://almnatiq.net/?p=821484
المناطق_وكالات

جاءت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، اليوم الخميس، على الساحل الشرقي لأستراليا، بمثابة المنقذ، من حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح البلاد

فيما حذر مسؤولون من أن العواصف الرعدية القصيرة والشديدة قد تؤدي إلى سيول، في الوقت الذي يهدد فيه البرق بإشعال حرائق جديدة

وأفادت الأرصاد أن تساقط الأمطار قد يكون مفيدا في بعض المناطق وفي مناطق أخرى قد يكون ملليمترا أو ملليمترين فقط

يذكر أن أستراليا منذ سبتمبر، تمر بأسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات

روابط ذات صلة

البرلمان الأوروبي قد يجبر أبل على تغيير شاحن هواتف أيفون

البرلمان الأوروبي قد يجبر أبل على تغيير شاحن هواتف أيفون
تحذير للمواطنين بسريلانكا من التصوير بالدرون

تحذير للمواطنين بسريلانكا من التصوير بالدرون
شاهد : “الزعاق” يكشف عن طريقة لمعرفة السنة .. ويوضح العلاقة بين “الربيع والشبط” !

شاهد : “الزعاق” يكشف عن طريقة لمعرفة السنة .. ويوضح العلاقة بين “الربيع والشبط” !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*