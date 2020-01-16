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قال قبل موته "من سقط من جنازته فهو من أهل النار"

جنازة الخميني من أبشع الجنازات على مر التاريخ حيث سقطت أربع مرات

جنازة الخميني من أبشع الجنازات على مر التاريخ حيث سقطت أربع مرات
http://almnatiq.net/?p=821499
المناطق_الرياض

كان مؤسس الثورة الإيرانية الهالك “الخميني” لا يكف عن سب ولعن الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الصاحبيين الجليلين وخليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، كما أنه لم يستحي من القدح في عرض رسول الله ولعن ام المؤمنين السيدة عائشة بنت أبو بكر رضوان الله عليها.
كما كان الهالك الخميني كثير الفتوى التي لا تستند على علم شرعي بل لتغرير الناس وإظلالهم وكان من أبرز فتاويه قوله ” أن من علامات سوء الخاتمة والحشر في النار سقوط الجنازة أثناء تشييعها”.
وكانت جنازته أبشع الجنازات التي عرفها التاريخ، حيث شهدت العديد من الأحداث، فقد سقط جثمانه أربع مرات أثناء تشييعه، وتمزق كفنه وانكشفت عورته أمام وسائل الإعلام.

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