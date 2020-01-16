بعد العجز الكبير في الموازنة.. كيف سيكون وضع الكويت الاقتصادي بعد 10 سنوات؟

قالت صحيفة القبس الكويتية أن الاقتصاديين يجمعون على أن الكويت أمام مفترق طرق، وعلى المسؤولين الإقلاع عن سياسات «تقطيع الوقت بالتي هي أحسن»، لأن العجوزات في الموازنة منذ 2014 تبلغ 32 مليار دينار إذا حسبنا ضمنها العجز المقدَّر في الموازنة الجديدة، التي أُعلنت أمس، والتي فيها قيمة عجز يساوي ستة أضعاف المقبول، وفقاً للمعايير العالمية كنسبة إلى الناتج.

وأكد الاقتصاديون أن العجز يموَّل من الاحتياطي العام، الذي نزف منذ 2014 أكثر من 43 مليار دينار، ولم يبقَ فيه من «السيولة» إلا ما يسدّ عجز السنة المقبلة، والباقي عبارة عن أصول ستضطر الدولة إلى تسييلها لسد عجز سنة مالية أخرى، وبالتالي سينضب صندوق الاحتياطي العام، لنواجه خطر البدء بالسحب من صندوق الأجيال القادمة، وخلاف ذلك هو الاقتراض؛ أي دخول الدولة في مسار خطر أيضاً، لا سيما أن الإنفاق الجاري يتضخّم على نحو كبير مقابل تراجع الإنفاق الاستثماري، أي إن الاقتراض سيكون يوماً لدفع مستحقات رواتب ودعومات ونفقات جارية أخرى، إذا بقيت أسعار النفط كما هي، وإذا استمر عجز الحكومة عن إجراء الإصلاح المالي والاقتصادي الموعود، وإذا استمر الهدر في عدد من أبواب الإنفاق التي تلتهم المليارات.

وأشار الاقتصاديون إلى استحالة استمرار الدولة في سياسة الإسكان الحالية، لأن كل قسيمة 400 متر مربع تكلّف الدولة 250 ألف دينار نفقات بنية تحتية، ولا يمكن الاستمرار في سياسات دعم الكهرباء، لأن ما تحصّله الدولة يساوي %10 فقط من كلفة إنتاج الكيلواط، ولا يمكن الاستمرار في توظيف 10 إلى 20 ألف خريج سنوياً؛ لأن الأجور تلتهم الإيرادات النفطية بالكامل.. ولن تكفي!

وأكد الاقتصاديون «ان الإصلاح ميت.. والإصلاحيون يحتضرون»، وذلك بعد الفشل الذريع الذي مُنيت به الحكومات السابقة، لا سيما على صعيد برنامج الإصلاح، الذي وضع في 2016/2015 ولم ينفّذ منه الشيء الكثير في الوقت الذي استطاعت فيه دول خليجية أخرى إجراء إصلاحات على صُعُد الرسوم والضرائب التي «لا مفر منها»، مهما طال الزمن. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه لعشر سنوات مقبلة، فإن الوضع الكويتي سيكون مثالاً عالمياً في الهدر وسوء إدارة الموارد.. وأقرب إلى نماذج دول تعثّرت، رغم مواردها الطبيعية الغنية، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته القبس.