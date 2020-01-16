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الخارجية المصرية: تؤكد الاتفاق في واشنطن على محددات وقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

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الخارجية المصرية: تؤكد الاتفاق في واشنطن على محددات وقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

الخارجية المصرية: تؤكد الاتفاق في واشنطن على محددات وقواعد ملء وتشغيل سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=821506
المناطق_وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أن البيان الختامي المشترك الصادر عن اجتماع واشنطن حول سد النهضة قد تضمن العناصر والمحددات الرئيسة للاتفاق النهائي حول السد التي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
وأضاف حافظ في تصريح نشر اليوم أنه تم الاتفاق على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى آلية لفض المنازعات.
وذكر المتحدث المصري أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعرب لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن عن تقديره لرئاسته ورعايته للاجتماعات وكذلك للجهد الذي بذله فريقه المعاون لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وأكد وزير الخارجية المصري اعتزام بلاده مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوق بلاده ومصالحها المائية.
وكان الاجتماع الذي عقد في واشنطن بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي قد صدر عنه بيان ختامي تضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 28 – 29 يناير الجاري للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده بواشنطن.

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