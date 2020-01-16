مدني جازان : تضرر عربة العاب وايقافها للتاكد من صيانتها بإحدى فعاليات المهرجان

المناطق_فضه عطيف

اوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحي الغامدي بأنه وردنا بلاغ مساء امس الاربعاء عن حريق باحدى الالعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن تأكل بأحد الإطارات التابعه لعربة احدى الالعاب مما ادى الى تصاعد دخان حيث تم على الفور ايقاف اللعبه دون حدوث اصابات ولله الحمد.وبين انه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين ان الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار وتم على الفور اغلاق الموقع لحين إصلاح العطل وابلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة الا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل احدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

واضاف الغامدي بأن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة ويتابع جميع اجراءات ومتطلبات السلامة قبل وبعد التشغيل ودوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع واي ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه بهدف حماية الارواح والممتلكات .