احدث الأخبار

روحاني : لا قيود على مشروعنا النووي بعد اليوم
أبرز المواد
 القوى الوطنية الليبية: تركيا لايمكن أن تكون وسيطا نزيها
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33 %
أبرز المواد
 وزارة المالية توقّع اتفاقية مع “سكني” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمصر
أبرز المواد
 حرم سمو أمير الشرقية ترعى معرض “أصالة الشرق” في دورته الرابعة عشرة
المنطقة الشرقية
 الشعلان رئيسا لنادي العلمين بالخفجي لأربع سنوات قادمة
المنطقة الشرقية
 مدني جازان : تضرر عربة العاب وايقافها للتاكد من صيانتها بإحدى فعاليات المهرجان
منطقة جازان
 الخارجية المصرية: تؤكد الاتفاق في واشنطن على محددات وقواعد ملء وتشغيل سد النهضة
أبرز المواد
 جنازة الخميني من أبشع الجنازات على مر التاريخ حيث سقطت أربع مرات
أبرز المواد
 بعد العجز الكبير في الموازنة.. كيف سيكون وضع الكويت الاقتصادي بعد 10 سنوات؟
أبرز المواد
 تعيين اللواء الركن / د.علي بن صالح الحضيف قائداً لـكلية الملك عبدالعزيز الحربية
أبرز المواد
روحاني : لا قيود على مشروعنا النووي بعد اليوم

روحاني : لا قيود على مشروعنا النووي بعد اليوم

أبرز المواد
القوى الوطنية الليبية: تركيا لايمكن أن تكون وسيطا نزيها

القوى الوطنية الليبية: تركيا لايمكن أن تكون وسيطا نزيها

أبرز المواد
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33 %

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33 %

أبرز المواد
وزارة المالية توقّع اتفاقية مع “سكني” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

وزارة المالية توقّع اتفاقية مع “سكني” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

أبرز المواد

مدني جازان : تضرر عربة العاب وايقافها للتاكد من صيانتها بإحدى فعاليات المهرجان

مدني جازان : تضرر عربة العاب وايقافها للتاكد من صيانتها بإحدى فعاليات المهرجان
http://almnatiq.net/?p=821511
المناطق_فضه عطيف

اوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحي الغامدي بأنه وردنا بلاغ مساء امس الاربعاء عن حريق باحدى الالعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن تأكل بأحد الإطارات التابعه لعربة احدى الالعاب مما ادى الى تصاعد دخان حيث تم على الفور ايقاف اللعبه دون حدوث اصابات ولله الحمد.وبين انه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين ان الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار وتم على الفور اغلاق الموقع لحين إصلاح العطل وابلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة الا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل احدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

واضاف الغامدي بأن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة ويتابع جميع اجراءات ومتطلبات السلامة قبل وبعد التشغيل ودوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع واي ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه بهدف حماية الارواح والممتلكات .

روابط ذات صلة

زوار شتاء جازان: تنوع الفعاليات جذبنا

زوار شتاء جازان: تنوع الفعاليات جذبنا
ضبط فهود مهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان

ضبط فهود مهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان
سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرأس اجتماع لجنة تحقيق مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*