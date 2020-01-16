الشعلان رئيسا لنادي العلمين بالخفجي لأربع سنوات قادمة

الخفجي - سطام الفروان

أعتمدت الجمعية العمومية بنادي العلمين بمحافظة الخفجي سلطان بن عبدالعزيز الشعلان رئيسا لنادي العلمين بولاية جديدة لأربع سنوات قادمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأربعاء بالساحة الرياضية بحضور ضياء آل براهيم رئيس قسم الأندية بمكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية وبحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية حيث كانت نسبة المشاركة ١٠٠ %.

حيث استعرض خلال الجمعية التقرير المالي للنادي، وإعلان نتيجة الترشيحات للرئاسة و مجلس إدارة نادي العلمين والتي ضمت كلا من ( سلطان الشعلان رئيسا وعضوية : خالد شحاذه العنزي، سلطان خالد العنزي، فهدي عبيد القويعي، محمد حمود العنزي، حسين علي الشمري)

من جهته أكد رئيس نادي العلمين سلطان الشعلان بأن مجلس الإدارة الجديد سيعمل للارتقاء بألعاب النادي وتطويرها لخدمة شباب المحافظة، مبينا عزم مجلس الإدارة بمواكبة التطور التي تسعى لها هيئة الرياضية ومعالي الوزير الأمير عبدالعزيز الفيصل لخدمة هذا الوطن المعطاء الذي يستحق منا البذل والعطاء والتضحية في سبيل المساهمة في بث روح التعاون والألفة والعمل الجماعي، وسوف نستمر في هذا العمل طالما ان لدينا القدرة والإمكانيات لتقديم كل الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية.