حرم سمو أمير الشرقية ترعى معرض “أصالة الشرق” في دورته الرابعة عشرة

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برعاية وتشريف صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، تُطلق غرفة الأحساء، ممثلة بمركز خدمات الأعمال، معرض “أصالة الشرق 2020” في نسخته الرابعة عشرة، خلال الفترة من الأربعاء إلى السبت 08-11/08/1441هـ الموافق 01-04/04/2020م، وذلك بالقاعة الرئيسية، بفندق الأحساء انتركونتننتال.

وأوضح الدكتور إبراهيم المبارك، أمين عام الغرفة أن “أصالة الشرق” هو أيقونة مبادرات الغرفة المتنوعة لخدمة قطاع سيدات وشابات ورائدات الأعمال، مبينًا أن إطلاق هذه النسخة الجديدة هو تأكيد على استمرار أهميته ونجاحه الكبير في تنشيط الحركة التجارية النسائية بالأحساء، وتعزيز مشروعات ريادة الأعمال النسائية والأسر المنتجة، بما يساهم في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الأحساء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وبيّن الدكتور المبارك أن رعاية وتشريف حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية للمعرض، هو تعبير عن دعم القيادة الحكيمة لبرامج ومبادرات رعاية وتشجيع الرياديات وصاحبات الأعمال الناشئات في مختلف النشاطات التجارية، وتعزيز لجهود المرأة العاملة والمنتجة وثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحفيز ودعم النماذج الواعدة من المشاريع النسائية المبتكرة.

ومن جهتها قالت الأستاذة فاطمة العبدالقادر مديرة مركز خدمات الأعمال بالغرفة إن نسخة المعرض لهذا العام، تضم 125 ركنًا متنوعًا، تشتمل على مشاريع ومنتجات متنوعة لرائدات وسيدات وشابات الأعمال في مجالات التصاميم والأزياء والجلابيات والعبايات والمجوهرات والإكسسوارات والعطورات وأدوات التجميل النسائية، والحلويات والكافيات وجميع احتياجات ومستلزمات المرأة.

وأشارت العبدالقادر إلى أن المعرض الذي يهدف إلى تسوّيق منتجات وخدمات المشاريع الاستثمارية النسائية الرائدة والمبتكرة، سيضم قسم خاص (Out Door) للأسر والعوائل بمشاركة عدد من الكافيهات والـ “فود ترك” وقسم خاص لألعاب الأطفال مع توفير جلسات أسرية وعائلية متميزة، منوّهة بمشاركة عدد من المستثمرات والمصممات من دول الخليج (الإمارات – البحرين – الكويت) الشقيقة.

والجدير ذكره أن المعرض الذي يشهد إقبالًا سنويًا كبيرًا، أصبح مع مرور السنوات أكبر فعالية نسائية تجارية على مستوى الأحساء، وأشهر منصة موسمية لعقد الصفقات بين سيدات وشابات ورائدات الأعمال والبيع للسيدات فضلًا عما يوفره من فرصة لعرض المنتجات والإبداعات النسائية الجديدة في مجال المستلزمات والاحتياجات النسائية.