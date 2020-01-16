إيران بين خداع الخارج وبؤس الداخل

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http://almnatiq.net/?p=821563
المناطق - الرياض

رغم الصورة التي تبدو فيها دولة الملالي للبعض ندًا لجيرانها والقوى العظمى في العالم، ورغم محاولات استعراض القوة التي تمارسها طهران عبر التصريحات المحملة بالكثير من التحذيرات والوعيد والتهديدات التي تأتي على لسان مسئوليها البارزين بيد أن دولة الملالي ليست بالقوة التي تحاول أن تبدو عليها أمام الشعب الإيراني من ناحية وأمام المجتمع الدولي من ناحية ثانية، وكل هذه المحاولات لاستعراض القوة ليست إلا أقنعة ترتديها لخداع مواطنيها في المقام الأول وخداع العالم في المقام الثاني.
وبالنظر إلى الواقع الإيراني من الداخل يتضح أن طهران على عكس ما تحاول أن تبدو عليه وأنها تمارس لعبة الخداع والإيهام الذي تراهن عليهما في الصراع الدائر بينها وبين الولايات المتحدة من جانب وبينها وبين دول المنطقة.
وتؤكد التقارير أن الداخل أوهن مما تبدو عليه في تصريحات ومواقف مسئوليها، حيث إن الأوضاع الداخلية المتردية طالت الجميع ولم تسلم منها طبقة أو طائفة، وهو ما تكشفه الإحصائيات ووسائل الإعلام.
كما أن التقارير الإيرانية لعدد كبير من الكتاب والكاتبات لا سيما المقيمين خارج إيران نكتشف مآسي الشعب الإيراني التي بدأت فصولها في أعقاب اندلاع الثورة الإيرانية وعودة الخميني من باريس ليتولى زمام الأمور.

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