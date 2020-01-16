احدث الأخبار

نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات.. يتعرض لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا
أبرز المواد
 مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها
منطقة حائل
 إيران بين خداع الخارج وبؤس الداخل
أبرز المواد
 مزارع القمح بنجران .. تأذن بموسم وفير
منطقة نجران
 تحت مظلة ” استثمر في السعودية ” هيئة الاستثمار توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار
أبرز المواد
 روحاني : لا قيود على مشروعنا النووي بعد اليوم
أبرز المواد
 القوى الوطنية الليبية: تركيا لايمكن أن تكون وسيطا نزيها
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33 %
أبرز المواد
 وزارة المالية توقّع اتفاقية مع “سكني” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمصر
أبرز المواد
 حرم سمو أمير الشرقية ترعى معرض “أصالة الشرق” في دورته الرابعة عشرة
المنطقة الشرقية
 الشعلان رئيسا لنادي العلمين بالخفجي لأربع سنوات قادمة
المنطقة الشرقية
نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات.. يتعرض لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات.. يتعرض لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

أبرز المواد
مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها

مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها

منطقة حائل
إيران بين خداع الخارج وبؤس الداخل

إيران بين خداع الخارج وبؤس الداخل

أبرز المواد
مزارع القمح بنجران .. تأذن بموسم وفير

مزارع القمح بنجران .. تأذن بموسم وفير

منطقة نجران

نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات.. يتعرض لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات.. يتعرض لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=821569
المناطق - متابعات

تعرض الداعية الجنوب أفريقي، يوسف ديدات، ابن الداعية الإسلامي المعروف أحمد ديدات لمحاولة اغتيال، لكن التقارير الحديثة من وسائل الإعلام الجنوبية أفريقية، أشارت إلى أنه لازال على قيد الحياة.

وكشفت صحيفة Independent Online الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، أن يوسف أحمد ديدات، البالغ من العمر 65 عاماً، مازال على قيد الحياة، بعد تلقيه رصاصة في الرأس، عقب إطلاق شخص مجهول الرصاص عليه، حين كان برفقة زوجته متوجهاً إلى المحكمة.

ونقلت الصحيفة على لسان الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا قوله أن «مجهولاً فتح النار على الضحية، بينما كان فى طريقه برفقة زوجته بإتجاه محكمة الأسرة في فيرولام».

وأضاف: «أن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف ولا يزال المشتبه به هاربًا».

وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى جواً، ووصفت حالته بالحرجة. وتصدر هاشتاق #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات، منصات التواصل في عدة دول عربية بعد الحادثة، واعتبر الكثيرون أن يوسف ديدات هو أحد الدعاة المسلمين ومن الوجوه البارزة في الأوساط الاجتماعية في بلاده.

روابط ذات صلة

إيران بين خداع الخارج وبؤس الداخل

إيران بين خداع الخارج وبؤس الداخل
تحت مظلة ” استثمر في السعودية ” هيئة الاستثمار توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار

تحت مظلة ” استثمر في السعودية ” هيئة الاستثمار توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار
روحاني : لا قيود على مشروعنا النووي بعد اليوم

روحاني : لا قيود على مشروعنا النووي بعد اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*