نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات.. يتعرض لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

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تعرض الداعية الجنوب أفريقي، يوسف ديدات، ابن الداعية الإسلامي المعروف أحمد ديدات لمحاولة اغتيال، لكن التقارير الحديثة من وسائل الإعلام الجنوبية أفريقية، أشارت إلى أنه لازال على قيد الحياة.

وكشفت صحيفة Independent Online الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، أن يوسف أحمد ديدات، البالغ من العمر 65 عاماً، مازال على قيد الحياة، بعد تلقيه رصاصة في الرأس، عقب إطلاق شخص مجهول الرصاص عليه، حين كان برفقة زوجته متوجهاً إلى المحكمة.

ونقلت الصحيفة على لسان الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا قوله أن «مجهولاً فتح النار على الضحية، بينما كان فى طريقه برفقة زوجته بإتجاه محكمة الأسرة في فيرولام».

وأضاف: «أن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف ولا يزال المشتبه به هاربًا».

وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى جواً، ووصفت حالته بالحرجة. وتصدر هاشتاق #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات، منصات التواصل في عدة دول عربية بعد الحادثة، واعتبر الكثيرون أن يوسف ديدات هو أحد الدعاة المسلمين ومن الوجوه البارزة في الأوساط الاجتماعية في بلاده.