8 كؤوس تختتم بها جمعية الكشافة مشاركتها في المخيم السنوي الـ 73 بالكويت

الكويت - مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أمس مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الـ 73 الذي نظمته الكشافة الكويتية في منطقة كبد تحت شعار “الكشفية صديقة البيئة” بمشاركة عددٍ من الجمعيات الكشفية الوطنية العربية ، ومن مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص بالكويت .

وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد عبدالعزيز العيسى ، أن الوفد سجل حضوراً لافتاً في المخيم وشارك في جميع فعالياته والتي اشتملت على مجموعة من الأنشطة التربوية والعلمية الهادفة كالمسابقات الدينية والثقافية والرحلات والمحاضرات، والورش الكشفية والألعاب الترفيهية ، وتحدي الموانع ، ومسابقة انحش يالذيب ، إلى جانب زيارات خارجية للتعرف على أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة .

وأفاد العيسى أن الوفد حقق المركز الأول في منافسات كرة القدم والرحلة الخلوية ، وحفل السمر لمرحلة الكشاف المتقدم، كما حقق المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الجماعية ، وحقق الكشاف يزيد اليحيي المركز الأول في الفردي، و المركز الأول في الزيارة الصباحية ، وحفل السمر ، ومسابقة انحش يالذيب لمرحلة الفتيان

كما شارك الوفد السعودي في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية؛ حيث قدّم الوفد العديدَ من الفعاليات تَضَمّنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية ، كما قدمت نماذج للفلكلور الشعبي.