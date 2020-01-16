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مهرجان وادينا .. تراث وأصالة يوثق العرى بين ثقافتنا المعاصرة وتراثنا الاصيل

مهرجان وادينا .. تراث وأصالة يوثق العرى بين ثقافتنا المعاصرة وتراثنا الاصيل
http://almnatiq.net/?p=821586
وادي الدواسر - مبارك الدوسري .. تصوير : محمد آل مسحل
شكلت النسخة الرابعة من مهرجان وادينا .. تراث واصالة ، المقام حالياً في محافظة وادي الدواسر تحت أشراف الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتراث الوطني أهمية كبرى في ترسيخ وتعميق الهوية الوطنية ، وتوثيق العرى بين ثقافتنا المعاصرة وتراثنا الاصيل .

وخلال جولة فمنا بها  يوم أمس بالمهرجان أتضح اعتزاز أهالي المحافظة بتراثهم وتوعيتهم للأجيال الناشئة بأهميته ، حيث أكد لنا خلال الجولة رجل الأعمال ماجد حسن آل ناهش أن التراث يُعتبر رمزاً للهوية الإنسانية والمحافظة عليه تُعزز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل ، وأن مثل هذا المهرجان من شأنه تعزيز التمسك بالتراث وتوعية الناس بالمحافظة عليه والعمل على مواجهة مايتعرض له من تهديدات بسبب الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ، فيما أكد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة ابراهيم بن مفرج آل هدران ، الى ان المحافظة على التراث ضرورة باعتباره شاهد أثبات على الهوية لأية أمة ، وأن التراث لايعني المباني والأبراج فقط بل يتعدى ذلك الى الفلكلور الشعبي للمحافظة والروايات والقصص والأساطير الشعبية ، ويؤكد أن من شأن مثل ذلك المهرجان ، أن تنشر مزيداً من الوعي خاصة لدى الأطفال والشباب بأهمية الحفاظ على التراث.

وعبر عدد من أولياء الأمور الذين رافقوا عوائلهم لزيارة المهرجان عن اعتزازهم بتراث مملكتهم ومحافظتهم ، وأكدوا أن إقامة مثل ذلك المهرجان ستسهم في نشر الوعي بقيمة التراث والعمل على ترسيخ قيمه في أذهان مختلف الطبقات الاجتماعية ، وإحداث لفتة نوعية للجمهور نحو التراث الوطني بإبراز قيمته التاريخية وإبراز مساهمات الآباء والأجداد وكفاحهم في تأسيسه وبنائه.

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