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شرطة الرياض تقبض على ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام المنازل وسرقة مقتنياتها

شرطة الرياض تقبض على ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام المنازل وسرقة مقتنياتها
http://almnatiq.net/?p=821602
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها.
وقال : إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرط بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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