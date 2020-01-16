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أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف تنفيذ مبادرة “مقهى القراءة” في المقاهي المتوسطة والكبيرة بالمنطقة

أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف تنفيذ مبادرة “مقهى القراءة” في المقاهي المتوسطة والكبيرة بالمنطقة

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أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف تنفيذ مبادرة “مقهى القراءة” في المقاهي المتوسطة والكبيرة بالمنطقة

أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف تنفيذ مبادرة “مقهى القراءة” في المقاهي المتوسطة والكبيرة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=821605
المناطق - جدة

بدأت أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف، تنفيذ مبادرة “مقهى القراءة” في المقاهي المتوسطة والكبيرة بالمنطقة، وذلك بتهيئة أركان للقراءة داخل المقاهي في محافظات المنطقة ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخاصة في دورته الرابعة “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”.
ويأتي تنفيذ المبادرة بهدف تعزيز الاهتمام بالقراءة ليصبح المجتمع قارئاً ومطلع تماشيًا مع موضوع ملتقى مكة الثقافي لهذا العام “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”.
وبحسب المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعود فإن أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف، بدأت في التعميم على المقاهي المتوسطة والكبيرة في المحافظات لحثها على لتنفيذ هذه المبادرة من خلال توفير أركان للقراءة في هذه المقاهي, مشيرًا إلى أن المقاهي – وبمتابعة دقيقة من الأمانات لمواضيع وعناوين الكتب- ستوفر ما لا يقل عن 50 كتابًا من الكتب الأدبية والثقافية والتنمية البشرية؛ والتي تبني مهارات القراءة المؤثرة وتعزز من استخدامات اللغة العربية.
وترمي المبادرة لتثقيف المجتمع نحو القراءة والاهتمام بها في أماكن الترفيه كبيئات داعمة وجاذبة للمعرفة والثقافة إضافة إلى إحداث حراك ثقافي نحو قراءة فاعلة لمجتمع منطقة مكة المكرمة لتكون نموذج لمناطق المملكة في التوسع المعرفي.

 

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