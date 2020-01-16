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حساب المواطن يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

حساب المواطن يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

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حساب المواطن يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

حساب المواطن يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم
http://almnatiq.net/?p=821609
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.
ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة “من خلال الدخول الى البوابة الإلكترونية للبرنامج https://portal.ca.gov.sa/ والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد ساري المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.
وأفاد أن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيراً إلى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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