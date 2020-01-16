في فعالية سنوية تجد اقبالاً كبيرا من الزوار حياة الأجداد بعيون الأطفال في مهرجان وادينا تراث وأصالة

وادي الدواسر - فالح الدوسري

يعتبر مهرجان وادينا تراث وأصالة بمحافظة وادي الدواسر حدثًا سنويا مهما في المحافظة ، حيث يشهد المهرجان اقامة فعاليات تراثية متنوعة تجد اقبال كبير من الزوار من مختلف الأعمار.

وشهدت هذه النسخة من المهرجان اضافة فعالية “حضارة بلد”، والتي تخللها استضافة عدد من ابناء الجالية المصرية من المقيمين بالمحافظة والذين قدموا فلكلور عن ثقافة الصعيد.

كما يجد الصغار في المهرجان عناية خاصة من خلال مدينة الألعاب الحديثة إلى جانب فعاليات القرية الشعبية ، والتي يستطيعون من خلالها ارتداء الأزياء القديمة الخاصة بالأطفال إلى جانب ممارسة الألعاب الشعبية التي كان يمارسها الأطفال في تلك الحقب القديمة.