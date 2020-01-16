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مستشار المبعوث الأممي إلى اليمن: اتفاق الرياض مهم جداً

مستشار المبعوث الأممي إلى اليمن: اتفاق الرياض مهم جداً
http://almnatiq.net/?p=821627
المناطق - وكالات

شدد مروان العلي، مستشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، على أهمية اتفاق الرياض الذي وقع في نوفمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أكد خلال لقائه رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، أن نجاح هذا الاتفاق سيسهم في التمهيد والتسريع بالدخول في عملية السلام والحل الشامل.

من جهته، أعلن الزبيدي أن المجلس الانتقالي عمل على تقديم بعض التنازلات لتجاوز العقبات. وأضاف أنه تم الشروع بالبدء بسحب القوات العسكرية من مواقعها في أبين ثم شبوه.

كما أكد أن هذه الخطوة سيتبعها تنفيذ بقية الخطوات السياسية للتعجيل بالتنفيذ.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن، الثلاثاء، البدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيراً إلى أنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزاً من الطرفين عقب أحداث عدن. واعتبر التحالف أن إطلاق المحتجزين بإشرافه يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان السفير المملكة في اليمن، محمد آل جابر، قد أعلن قبل نحو أسبوع أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من ‫اتفاق الرياض‬، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها قريباً، وتشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.

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