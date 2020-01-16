احدث الأخبار

فرنسا تطلب الانضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 بدولة الكويت
أبرز المواد
 استمرار تمرين السيف الذھبي (TTX) مع الجانب الفرنسي في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض
أبرز المواد
 المنتخب السعودي لكرة اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة استراليا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي
أبرز المواد
 غرفة جدة تنظم مشروع “بسطة ماركت” في موسمه الخامس يوم غدٍ
منطقة مكة المكرمة
 عبدالكريم المطيري يخطف المركز الأول في مسابقة”الهجيج”في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 مستشار المبعوث الأممي إلى اليمن: اتفاق الرياض مهم جداً
أبرز المواد
 العراق: لم نوافق على استئناف عمليات أميركا على أراضينا
أبرز المواد
 حياة الأجداد بعيون الأطفال في مهرجان وادينا تراث وأصالة
منطقة الرياض
 نائب أمير منطقة جازان يطلع على أخر الاستعدادات لإطلاق مهرجان البن في عامه الـسابع
منطقة جازان
 الإحصاء : 3 فبراير بداية مرحلة “ترقيم المباني” و 60 يومًا تفصلنا عن بداية العد الفعلي لمشروع تعداد السعودية 2020
أبرز المواد
فرنسا تطلب الانضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط

فرنسا تطلب الانضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 بدولة الكويت

رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 بدولة الكويت

أبرز المواد
استمرار تمرين السيف الذھبي (TTX) مع الجانب الفرنسي في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

استمرار تمرين السيف الذھبي (TTX) مع الجانب الفرنسي في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

أبرز المواد
المنتخب السعودي لكرة اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة استراليا

المنتخب السعودي لكرة اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة استراليا

أبرز المواد

عبدالكريم المطيري يخطف المركز الأول في مسابقة”الهجيج”في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عبدالكريم المطيري يخطف المركز الأول في مسابقة”الهجيج”في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=821630
المناطق - واس

حقق عبدالكريم طلال فراج المطيري أول لقب لمسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقب تحقيقه المركز الأول، للمسابقة التي أقيمت لأول مرة في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.
وجاء جاسر صاهود علوش المطيري في المركز الثاني، فيما حل ناصر شبيب عجيل المطيري ثالثاً، ثم فيصل هادي عياد العنزي رابعاً، ثم عبدالله جهيمان الهيلم السبيعي خامسا.
ونجحت اللجنة المنظمة في تقديم المسابقة بشكل جميل ومنظم، وسط إشادة الحضور، حيث تم إعداد نقطتي البداية والنهاية بشكل مميز، ولم تواجه المشاركين أي صعوبات سواء في المسار أو نقطة النهاية، فيما كانت التغطية الإعلامية حاضرة بقوة من خلال العديد من القنوات والصحف.
وتمثلت فصول المسابقة في ترقيم عدد من إبل الملاك المشاركة وإنطلاقتها من نقطة البداية وحتى خط النهاية بمسافة 20 كلم، وسحب الفائز بأول فردية تصل من المنقية المشاركة والتي كانت من نصيب عبدالكريم المطيري.
وجاءت النتائج كالتالي :
1- عبدالكريم طلال فراج المطيري
2- جاسر صاهود علوش المطيري
3- ناصر شبيب عجيل المطيري
4- فيصل هادي عياد العنزي
5- عبدالله جهيمان الهيلم السبيعي
6- فيصل سعد برزين الرشيدي
7- فيصل سريحان بديان الرشيدي
8- نواف مطلق عقاب المسلم
9- مجعد محمد مجعد المطيري
10- خالد برغش برغش المطيري

روابط ذات صلة

فرنسا تطلب الانضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط

فرنسا تطلب الانضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط
رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 بدولة الكويت

رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 بدولة الكويت
استمرار تمرين السيف الذھبي (TTX) مع الجانب الفرنسي في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

استمرار تمرين السيف الذھبي (TTX) مع الجانب الفرنسي في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*