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المنتخب السعودي لكرة اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة استراليا

المنتخب السعودي لكرة اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة استراليا
http://almnatiq.net/?p=821639

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يوم غدٍ الجمعة مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من البطولة الآسيوية للرجال، وذلك بمواجهة منتخب استراليا عند تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت السعودية وذلك ضمن الجولة الأولى من البطولة التي انطلقت اليوم بمجمع سعد العبدالله الصباح للصالات بالكويت وتستمر حتى 27 يناير الجاري .
وكان الأخضر قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الخميس، وذلك على صالة الشهيد بالاتحاد الكويتي لكرة اليد، وشهد المران مراجعة عدد من الجمل التكتيكية التي سيطبقها المدير الفني السلوفيني بوريس دينس في لقاء الغد، وشهد المران أيضًا تواجد إعلامي من قبل عدد من الصحف والقنوات و الإذاعات.
ويشارك في منافسات البطولة ثلاثة عشر منتخبًا، هي: (السعودية – كوريا الجنوبية – أستراليا – البحرين – إيران – نيوزيلندا – قطر – اليابان – الصين – الكويت – الامارات – هونج كونج – العراق)، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث سيتم توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى صعودهما إلى بطولة العالم 2021 في مصر، باعتبار أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى في هذه النسخة من البطولة الآسيوية ستتأهل إلى بطولة العالم .
ويسعى أخضر اليد خلال مشاركته في البطولة بالمنافسة على اللقب، والتأهل للمرة العاشرة بتاريخه.

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