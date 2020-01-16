رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 بدولة الكويت

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زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة , اليوم , فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

وشاهد معاليه العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات ، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وعلى أبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها.

الجدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت الموافق 1441/5/23هـ .

