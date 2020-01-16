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فرنسا تطلب الانضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط

http://almnatiq.net/?p=821663
المناطق - وكالات

قالت وزارة البترول المصرية، الخميس، إن فرنسا طلبت الانضمام رسميا إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي، أبدى أيضا رغبة بلاده في الانضمام إلى المنتدى كمراقب بصفة دائمة.

وأضاف البيان أن طلب فرنسا والولايات المتحدة جاء خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى المُنعقد الخميس في القاهرة.

ونقلت “رويترز” عن وزير البترول طارق الملا قوله إنه سيتم إقرار الطلبات من الأعضاء المؤسسين للمنتدى وفقا للنظام الأساسي له.

وتضم عضوية المنتدى الذي تأسس في يناير 2019 كلا من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى بحسب ما أعلنته مصر وهي مقر المنتدى في وقت سابق.

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