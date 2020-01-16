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التجارة توجه بسحب “كوب رحلات” إيكيا وتحذر من استخدامه فورا

التجارة توجه بسحب “كوب رحلات” إيكيا وتحذر من استخدامه فورا
http://almnatiq.net/?p=821675
المناطق - الرياض

حذرت وزارة التجارة من استخدام أحد منتجات شركة إيكيا المتخصصة في الأثاث المنزلي ،بسبب وجود مستويات عالية من مادة كيميائية ضارة قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل “تويتر” : “التجارة” تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام كوب الرحلات (TROLIGTVIS) من “IKEA”، وتعلن عن #استدعاء 26,958 منتج لوجود مستويات عالية من المادة الكيميائية (DBP) قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

و عبر كثير من رواد و متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم لتأخر الوزارة في مثل هذه القرارات،حيث أكد الكثيرون غضبهم من مرور منتج خطر على صحة الإنسان للأسواق و بيعه ثم يأتي القرار متأخرا باستدعائه.

و تساءل مواطنون ونشطاء على مواقع التواصل عن دور هيئة المواصفات التابعة لوزارة التجارة و مدى كفاءتها في مراقبة مثل هذه المنتجات و التي تؤثر على الصحة العامة للمجتمع.

وتفاعل الكثيرون من متابعي الوزارة على “تويتر” مع بيانها بشكل غاضب لا يخلو من السخرية ربما ترجمها أحد المتابع في تعليق على الوزارة قائلا : “ما شاء الله…. انجاز رائع! وكيف تم السماح بدخول المنتج دون تجربته وفحصه؟

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