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اتحاد الإعلام الرياضي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع يبحثان جوانب التعاون والبرامج المشتركة بينهما

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اتحاد الإعلام الرياضي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع يبحثان جوانب التعاون والبرامج المشتركة بينهما

اتحاد الإعلام الرياضي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع يبحثان جوانب التعاون والبرامج المشتركة بينهما
http://almnatiq.net/?p=821680
المناطق - واس

التقى وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي , الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سعود الحازمي.
وجرى خلال اللقاء بحث جوانب التعاون والبرامج المشتركة بين الجانبين والهادفة لتطوير الإعلام الرياضي، ومناقشة الأدوار الخاصة بكلا الطرفين، والإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات والتجاوزات الإعلامية، بما يحقق وحدة الإجراءات ويضمن تطبيق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، حيث تم الاتفاق على الآلية التي سيجري العمل بها مستقبلاً، على أن تُعقد ورش عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة مع الإعلاميين الرياضيين لشرح هذه الآليات.

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