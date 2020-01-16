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الأمير فيصل بن بندر يجتمع بسمو أمين منطقة الرياض ووكلاء الأمانة

الأمير فيصل بن بندر يجتمع بسمو أمين منطقة الرياض ووكلاء الأمانة

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الأمير فيصل بن بندر يجتمع بسمو أمين منطقة الرياض ووكلاء الأمانة

الأمير فيصل بن بندر يجتمع بسمو أمين منطقة الرياض ووكلاء الأمانة
http://almnatiq.net/?p=821684
المناطق - الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة يرافقه وكلاء الأمانة .
وقُدّم خلال الاجتماع عرض موجز عن الأولويات العملية والمهام الميدانية وأبرز المعوقات والحلول العاجلة والدائمة المختصة بها وكالات الأمانة .
واستهل العرض بشرح عن وكالة الخدمات بالأمانة وجهودها في متابعة عدد من الملاحظات بالمدينة والجهود القائمة لمعالجتها السريعة وتطبيق الغرامات وفاعليتها عليها وتنفيذ مبادرات اجتماعية وتثقيفية .
كما شاهد سموه عرضا عن وكالة المشاريع ، أوضح إحصائيات وتقييمات وضع ميدانية وحالة عامة لعدد من المشروعات في المدينة ومواصفاتها القياسية والعالمية .
وتطرق العرض إلى وكالة التخطيط والتعمير ووكالة الأراضي والمساحة والدراسات والإجراءات المكلفين بها في عدد من المواقع والتنظيم المتبع في المهام المتعلقة بهم .
وأشار الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض إلى الرقابة والعمل على مراحل تطويرها من خلال الخصخصة وتفعيل التقنيات وتعاون الجهات ذات العلاقة مع الأمانة مبيناً دعم سمو أمير منطقة الرياض لأهداف الأمانة والتنسيق العالي بين الإمارة والأمانة .
فيما أكد سمو الأمير فيصل بن بندر على دعم إمارة الرياض لجهود الأمانة وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات كافة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة منوهاً سموه بالدعم الكامل والأول من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمنطقة ومسارات تطويرها ومكانتها .
وفي ختام الاجتماع اتخذت التوصيات حيال عدد من الموضوعات .
حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

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