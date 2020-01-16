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الأمير فيصل بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل

الأمير فيصل بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل

منطقة الرياض
الأمير فيصل بن بندر يجتمع بسمو أمين منطقة الرياض ووكلاء الأمانة

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الأمير فيصل بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل

الأمير فيصل بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل
http://almnatiq.net/?p=821690
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال أسماء الرشيدي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدداً من الأطفال المتعافين من السرطان .
وأعرب سموه عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامج الجمعية ومستفيديها من الأطفال ، مؤكِّداً سموه أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية ، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن الغالي، متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.
وقدمت أسماء الرشيدي إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينة أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم بإذن الله في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.

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