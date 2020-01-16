جامعة جازان تستضيف عمداء “التربية” بالجامعات السعودية

المناطق - فضه عطيف

تستضيف جامعة جازان اللقاء العاشر لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية، الذي يعقد الاثنين المقبل برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الذي رحب بضيوف الجامعة من عمداء كليات التربية، متمنيا أن يحقق اللقاء أهدافه المنشودة.

ونوه معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني بالدعم الكبير والسخي الذي يحظى به التعليم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد _حفظهما الله_ مؤكدا متابعة وحرص معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على أن تنهض الجامعات السعودية بدورها الذي ينسجم ورؤية المملكة 2030 وتطلعات المجتمع، عبر تحقيق الجودة والمنافسة لمخرجات الجامعات، وهو أحد أهداف اللقاء العاشر لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية.

من جهته أوضح عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور خالد موكلي، أن اللقاء العاشر ينعقد بجامعة جازان وسط مشاركة 30 عميدا، وسيناقش عددا من المحاور من أبرزها برامج إعداد المعلم، وهيكلة كليات التربية في ضوء رؤية المملكة 2030, إلى جانب استشراف مستقبل كليات التربية في ضوء نظام الجامعات الجديد.

وبين موكلي أن اللقاء سيشهد تدشين الموقع الإلكتروني لأمانة لجنة عمداء كليات التربية.

ويعد لقاء عمداء كليات التربية في الجامعات السعودية ملتقى سنويا يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجهها الكليات التربوية في الجامعات السعودية والعلاقة بين الكليات ومؤسسات التعليم العام.