سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة يزور الهيئة الملكية بالجبيل

المناطق - الجبيل الصناعية

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي صباح اليوم الخميس سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة السيد جون أبي زيد بمركز الزوار حيث كان باستقبالهم لدى وصولهم عدداً من كبار مسؤولي الهيئة الملكية وذلك في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية.

حيث أبدى إعجابه السفير الأمريكي السيد جون أبي زيد في جودة الحياة وحسن المحافظة على البيئة بالتوافق مع الحياة السكانية والتطور العلمي الملحوظ وأثنى على حسن التخطيط والذي لم يرى له مثيل في مكان اخر.

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه مهتم بزيادة جذب الأعمال في مختلف الصناعات الأمريكية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الهيئة الملكية بالجبيل متمنياً جلب مزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية آملاً أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريكة النجاح في تحقيق رؤية 2030 والجبيل الصناعية هي المكان المناسب لذلك بما يتوفر بها من فرص صناعية وخدماتية متعددة.

واشتملت زيارة السفير الأمريكي والوفد الدبلوماسي المرافق له على جولة تضمنت المنطقة السكنية ومشاهدة مركز المدينة الاقتصادي الجديد واطلع على مكانته الاقتصادية والاستثمارية التي سيوفرها للمدينة مستقبلاً.