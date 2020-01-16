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مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية يقيم ورشة عمل بعنوان “البيئة والمجتمع”

مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية يقيم ورشة عمل بعنوان “البيئة والمجتمع”
http://almnatiq.net/?p=821726
المناطق - فتحيه عبدالله

أعلن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية في مؤتمرٍ صحفي عقده مساء أمس ، أنه وبتوجيهات من رئيسة مجلس الأمناء صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي ال سعود وبالتعاون مع وزارة البيئة المياه والزراعة وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل عن اقامته لورشة عمل بعنوان “البيئة والمجتمع” وذلك ترجمة لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية الذي اعدها المجلس
سعياً منه لتبي القضايا البيئية المعاصرة بما يوافق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

صرحت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أ. لولوة الشمري أن ورشة العمل تهدف إلى تسليط الضوء على احتياجات البيئة في المنطقة بمشاركة الجهات المختصة والباحثيين البيئيين .

وأضافت أن الاهتمام بالبيئة شغف وطني نحرص على تعزيزه لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ والمساهمة في دعم التنمية المستدامة.

وأكدت أن حرص رئيسة مجلس الأمناء الاميرة عبير بنت فيصل على تقليل نسبة الاحتياجات الواردة في دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية وأهمها البيئة حتم علينا الاعداد للورشة التي نطمح أن تكون نواة لحزمة برامج بيئية ذات أثر واستدامة.

واختتمت أن مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاعداد للورشة يرفع من سقف تحقيق الأهداف المرجوة.

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