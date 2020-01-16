جامعة الجوف تعلن انتقال عدد من الكليات إلى مبانيها الجديدة

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مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، تعلن جامعة الجوف عن انتقال عدد من الكليات إلى مبانيها الجديدة في سكاكا والقريات وطبرجل حسب القاعات المسجلة لكل شعبة في البوابة الإلكترونية للطلاب.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، أنه تم بحمد الله انتقال كليات العلوم والآداب والعلوم الطبية التطبيقية والسنة الأولى المشتركة وكلية المجتمع بفرع القريات إلى مبانيها الجديدة بمجمع كليات البنين في محافظة القريات، وانتقال كلية العلوم والآداب وكلية المجتمع بفرع طبرجل إلى مبانيها الجديدة بمجمع كليات البنين في محافظة طبرجل، وانتقال كلية الآداب وكلية الأعمال بسكاكا إلى المقر الجديد بالمدينة الجامعية، وانتقال كلية الشريعة والقانون بسكاكا إلى مقرها الجديد بمبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمدينة

الجامعية، مبيناً أن تلك الكليات سوف تستقبل طلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المباني الجديدة إن شاء الله.

وهنأ د.الشمري، في الوقت ذاته جميع الطلاب والطالبات بمناسبة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، سائلاً الله لهم دوام التوفيق والنجاح .