مدير جامعة الجوف المكلف يصدر عدداً من قرارات التكليف

المناطق - الجوف

أصدر مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، مجموعةً من قرارات التكليف لعدد من وكلاء العمادات والكليات والمعاهد وتضمنت القرارات تكليف كل من :

د.ناصر الشمري وكيلاً لعمادة الدراسات العليا.

د.سعد العنزي وكيلاً لعمادة السنة الأولى المشتركة.

د.عبدالله الحربي وكيلاً لعمادة معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب.

د.عبدالله السرحاني وكيلا ًلكلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا.

د.محمد الربيعان وكيلاً لكلية الشريعة والقانون.

د.خلف السالم وكيلاً لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

د.خالد الحربي وكيلاً لكية الصيدلة.

د.نبيل الرويلي وكيلاً لعمادة البحث العلمي.

د.محمد الزامل وكيلاً لكية التربية.

د.عبدالحميد العنزي وكيلاً لكلية الآداب.

د.علاء العرجان وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل.

من جانبهم رفع المكلفون خالص الشكر والتقدير لمدير الجامعة المكلف على ثقته، متطلعين لتقديم مابوسعهم للمساهمة في مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها .