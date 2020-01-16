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سامسونغ تطور لوحة مفاتيح خفية للهواتف والأجهزة الذكية

سامسونغ تطور لوحة مفاتيح خفية للهواتف والأجهزة الذكية
http://almnatiq.net/?p=821736
المناطق - الرياض

كشفت سامسونغ مؤخرا عن تقنية جديدة للوحة مفاتيح افتراضية تمكن المستخدم من الكتابة على الأجهزة الذكية بالإيماء دون لمسها.

ولا تشبه لوحة المفاتيح الجديدة من سامسونغ لوحات المفاتيح الافتراضية التقليدية الضوئية التي ظهرت سابقا، فهي لا ترى على السطوح الصلبة التي يوضع عليها الهاتف أو الجهاز الذكي، لذا سميت بالخفيّة.

سامسونغ تطور لوحة مفاتيح خفية للهواتف والأجهزة الذكية

وتستخدم هذه اللوحة على تقنيات SelfieType التي تعتمد على الذكاء الصناعي وكاميرا الهاتف لتعقب حركة أصابع المستخدم أثناء تحريكها على أي سطح صلب أمام الهاتف، وتحويل تلك الحركات إلى أوامر كتابية.

 

ولم تكشف سامسونغ عن تفاصيل إضافية عن هذا الابتكار أو تاريخ توفير خدماته للمستخدمين، لكن التوقعات تشير إلى أن هذه التقنية قد تختبر بشكل تجريبي لدى البعض منتصف العام الجاري.

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