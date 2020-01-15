مدني تيماء يقيم برنامج توعوي بمستشفى تيماء وذلك ضمن حملة “وعيكم نجاة”

تبوك _ علي العميري

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك اليوم إقامة برنامج توعوي بمستشفى تيماء .

حيث يستهدف البرنامج الكشف على وسائل السلامة والتأكد منها وتوعية العاملين بأهمية وسائل السلامة وطرق استخدامها ، وكيفية وضع خطط عمليات الإخلاء والاستفادة من وسائل السلامة في المستشفى ، كذلك تقييم تنفيذ خطة الإخلاء وكيفية التعامل مع الحريق في كل قسم داخل المستشفى .

جاءت هذه الأعمال ضمن خطة السلامة “وعيكم .. نجاة” التي دشنتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك في مختلف إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .