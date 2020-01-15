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مدني تيماء يقيم برنامج توعوي بمستشفى تيماء وذلك ضمن حملة “وعيكم نجاة”

مدني تيماء يقيم برنامج توعوي بمستشفى تيماء وذلك ضمن حملة “وعيكم نجاة”

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مدني تيماء يقيم برنامج توعوي بمستشفى تيماء وذلك ضمن حملة “وعيكم نجاة”

مدني تيماء يقيم برنامج توعوي بمستشفى تيماء وذلك ضمن حملة “وعيكم نجاة”
http://almnatiq.net/?p=821750
تبوك _ علي العميري
أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك اليوم إقامة برنامج توعوي بمستشفى تيماء .
حيث يستهدف البرنامج الكشف على وسائل السلامة والتأكد منها وتوعية العاملين بأهمية وسائل السلامة وطرق استخدامها ، وكيفية وضع خطط عمليات الإخلاء والاستفادة من وسائل السلامة في المستشفى ، كذلك تقييم تنفيذ خطة الإخلاء وكيفية التعامل مع الحريق في كل قسم داخل المستشفى .
جاءت هذه الأعمال ضمن خطة السلامة “وعيكم .. نجاة” التي دشنتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك في مختلف إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .

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