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سفير المملكة في مصر يشارك في افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي

سفير المملكة في مصر يشارك في افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي
http://almnatiq.net/?p=821755
المناطق _ الرياض

انطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي اليوم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وشارك في الاحتفال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وشاهد الجميع طابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن، بمشاركة أكثر من 800 جمل تقدمها الهجانة بلافتات ترحيب بالرئيس وضيوفه وحملت توقيع قبائل سيناء.
وقدم الهجانة الإماراتيين أمام منصة العرض لمهرجان سباق الهجن التراثي فن” العرضة” من التراث الإماراتي، وقدم العرض بتمازج مع التراث المصري وعرضا لفنون الهجانة في التعامل مع الإبل المخصصة للسباق.
ويقام المهرجان بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن سباقًا مكونًا من 30 شوطًا بمشاركة قبائل عدة من مختلف المحافظات المصرية، وعرضًا للمنتجات البدوية التراثية.

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