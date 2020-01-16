الإسباني “كارلوس ساينز” يقترب من لقب رالي داكار السعودية 2020

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أنهى السائق الإسباني “كارلوس ساينز” المرحلة الحادية عشرة وقبل الأخيرة من رالي داكار السعودية 2020، متصدراً الترتيب العام ومتقدماً على أقرب ملاحقيه بـ 10 دقائق، ليدخل المرحلة الأخيرة من السباق بأفضلية كبيرة لتحقيق لقبه الثالث في داكار، بينما ستكون المنافسة شديدة السخونة على المركز الثاني الذي يحتله القطري ناصر العطية بفارق ست ثوانٍ عن الفرنسي ستيفان بيترهانسل صاحب المركز الثالث.

وفاز بيترهانسل بالمرحلة الخاصة الحادية عشرة بفارق عشر ثوانٍ عن العطية، فيما حل ساينز ثالثاً على بعد ثماني دقائق من صاحب المركز الأول، وجاء السائق السعودي يزيد الراجحي سابعاً ليحافظ على المركز الرابع في الترتيب العام، ويقترب من تحقيق أفضل مركز له في تاريخ مشاركاته.

وفي فئة الدراجات النارية فاز التشيلي بابلو كينتانيا بالمرحلة الخاصة اليوم، وجاء النمساوي ماتياس فالكنر ثانياً بفارق تسع ثوانٍ، فيما حلَّ الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس ثالثاً. وفي الترتيب العام واصل الأمريكي ريكي برابيك الحفاظ على الصدارة بفارق يقترب من 14 دقيقة عن كينتانيا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأسترالي توبي برايس ثالثاً.

وحسم البولندي رافال سونيك المرحلة الحادية عشرة من فئة الدراجات الرباعية لصالحه، متقدماً على الثنائي التشيلي إغناسيو كاسالي صاحب المركز الثاني وجيوفاني إنريكو الذي حلَّ ثالثاً، بينما جاء الفرنسي سيمون فيتسي رابعاً.

وحافظ كاسالي على صدارة الترتيب العام بفارق 21 دقيقة عن فيتسي، وواصل سونيك احتلال المركز الثالث بفارق ساعة عن المركز الأول.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، فاز التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو بالمرحلة الخاصة اليوم بفارق قرابة إحدى عشرة دقيقة عن البولندي آرون دومزالا، بينما جاء الزيمبابوي كونراد راوتنباخ ثالثاً.

وحافظ الأمريكي كيسي كيري على صدارة الترتيب العام بفارق مريح بلغ 45 دقيقة عن سيرغي كارياكن صاحب المركز الثاني، فيما يأتي كونتاردو ثالثاً بفارق 19 دقيقة عن راوتنباخ صاحب الترتيب الرابع.

وواصل السائقون الروس سيطرتهم في فئة الشاحنات، حيث فاز فريق أندريه كارغينوف بالمرحلة قبل الأخيرة، وحل ديمتري سوتنيكوف ثانياً وأنطون شيبالوف ثالثاً. واستمر كارغينوف في تصدر الترتيب العام ويليه شيبالوف، فيما يأتي البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش ثالثاً.

ويُسدل الستار غداً على السباق الأكثر تحديًا في العالم، حيث تقام مرحلته الأخيرة التي تبدأ من حرض وتنتهي في القدية، وتمتد لمسافة كلية تبلغ 447 كيلو مترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 167 كيلو مترًا، حيث يخرج المتسابقون من منطقة الربع الخالي ويقتربون من خط النهاية في منطقة القدية، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020.