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مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

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مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان
http://almnatiq.net/?p=821767
الطائف _ عادل الزهراني

سلم مدير الجمعية الأستاذ / عابد بن بريك الصحفي مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ((كهاتين))بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الإسكان وعددها ٨ شقق.
من جانبه أشاد الصحفي بجهود وزارة الإسكان على التعاون المشترك.
الجدير بالذكر أن  هذة الدفعة الثانية التي تم تسليمها للأيتام .
وأكد عابد بن بريك الصحفي مدير الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ((كهاتين))بمكة المكرمة
تأتي ضمن أهداف “كهاتين ” الاستراتيجية حيث تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام للتحول من الاعتمادية إلى المسؤولية والاستقلال الذاتي
وتحقق هذه الاتفاقية أهداف الأسر في استقرارهم وتحقيق أمنياتهم، ويتم ذلك من خلال دراسة وتقييم يقدمه فريق ميداني مختص لبحث حالة  الأيتام وتقديم المعلومات اللازمة عنهم.

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