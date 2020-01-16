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رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أبرز المواد
مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

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رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
http://almnatiq.net/?p=821770
المناطق _ وكالات

أدى الرئيس الموزنبيقي فيليب نيوسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت خلال شهر أكتوبر الماضى، وحصوله على 73 في المئة، من أصوات الناخبين.
وحضر عدد من رؤساء الدول الأفريقية حفل تنصيب الرئيس.
ومن المتوقع أن يعلن نيوسي عن تشكيل حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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