احدث الأخبار

تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة
أبرز المواد
 رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
أبرز المواد
 مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان
منطقة مكة المكرمة
 نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة
أبرز المواد
 ابن حثلين: إنشاء المركز الدولي لسلالات الإبل لتقييد جميع المعلومات المتصلة بها
أبرز المواد
 الإسباني “كارلوس ساينز” يقترب من لقب رالي داكار السعودية 2020
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يشارك في افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي
أبرز المواد
 مدني تيماء يقيم برنامج توعوي بمستشفى تيماء وذلك ضمن حملة “وعيكم نجاة”
منطقة تبوك
 وزير شؤون الديوان الملكي البحريني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات الحوار بين مجموعة الأعمال السعودية (B20) ومجتمع الأعمال في دول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 الكونغرس الأمريكي يبدأ محاكمة عزل ترامب
أبرز المواد
 سامسونغ تطور لوحة مفاتيح خفية للهواتف والأجهزة الذكية
أبرز المواد
تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة

أبرز المواد
رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أبرز المواد
مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

منطقة مكة المكرمة
نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة

نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة

أبرز المواد

يمثلون 1570 مدرسة في 14 مكتبا تعليميا

تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=821773
المناطق _ بريدة
أنهت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم استعدادها لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة صباح يوم الأحد 24/5/1441هـ لمقاعد الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 1441هـ،  في ما يزيد عن 1570 مدرسة (بنين-بنات) يمثلون المراحل الثلاث (ابتدائي –متوسط-ثانوي) في  14 مكتبًا تعليميًا.
وكشفت الإدارة العامة للتعليم عن توزيع الأدوار الرقابية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بكافة مدارس المنطقة، مهيبة بجميع قادة وقائدات المدارس إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم، وذلك من خلال التأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.
وأتمت إدارة تعليم القصيم تجهيزاتها لبداية دراسية جادة بعد أن تم توزيع المقررات اللازمة وصيانة المدارس وإكمال المتطلبات، وأهابت بقائدي وقائدات المدارس بتهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول بكافة جوانبها، مع التأكيد على متعهد المقصف بتوفير الإفطار الصباحي من اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول أيضًا، وكذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات وجميع الطلاب والطالبات.
كما أهابت الإدارة العامة بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة بمتابعة البداية الجادة والتأكيد على الانضباطية واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتغيبين والتشديد على بداية دراسية منهجية دون تأخير لأي جدول.
من جانبه هنأ مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح كافة منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم وأبناءه وبناته بالمدارس عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة معتبرا أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الثاني تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الهدف المنشود للتعليم من خلال تكريس سلوك الانضباط والانتماء وحب العمل والتعلم والإنتاج.

روابط ذات صلة

رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة

نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة
ابن حثلين: إنشاء المركز الدولي لسلالات الإبل لتقييد جميع المعلومات المتصلة بها

ابن حثلين: إنشاء المركز الدولي لسلالات الإبل لتقييد جميع المعلومات المتصلة بها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*