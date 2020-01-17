تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة

المناطق _ بريدة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم استعدادها لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة صباح يوم الأحد 24/5/1441هـ لمقاعد الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 1441هـ، في ما يزيد عن 1570 مدرسة (بنين-بنات) يمثلون المراحل الثلاث (ابتدائي –متوسط-ثانوي) في 14 مكتبًا تعليميًا.

وكشفت الإدارة العامة للتعليم عن توزيع الأدوار الرقابية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بكافة مدارس المنطقة، مهيبة بجميع قادة وقائدات المدارس إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم، وذلك من خلال التأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

وأتمت إدارة تعليم القصيم تجهيزاتها لبداية دراسية جادة بعد أن تم توزيع المقررات اللازمة وصيانة المدارس وإكمال المتطلبات، وأهابت بقائدي وقائدات المدارس بتهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول بكافة جوانبها، مع التأكيد على متعهد المقصف بتوفير الإفطار الصباحي من اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول أيضًا، وكذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات وجميع الطلاب والطالبات.

كما أهابت الإدارة العامة بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة بمتابعة البداية الجادة والتأكيد على الانضباطية واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتغيبين والتشديد على بداية دراسية منهجية دون تأخير لأي جدول.

من جانبه هنأ مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح كافة منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم وأبناءه وبناته بالمدارس عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة معتبرا أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الثاني تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الهدف المنشود للتعليم من خلال تكريس سلوك الانضباط والانتماء وحب العمل والتعلم والإنتاج.