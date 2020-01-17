فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم

المناطق _ تبوك

أظهر مقطع فيديو ، تساقط الثلوج بكثافة في أجواء شتوية رائعة على منطقة نيوم .

ووثق المقطع الذي نشره حساب “نيوم” على تويتر ، الضباب الكثيف وهو يغطي أركان منطقة نيوم وقمم الجبال العالية، في مشهد بديع أظهر جمال المنطقة.

وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالاً على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول، مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.