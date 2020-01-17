احدث الأخبار

فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم
أبرز المواد
 تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة
أبرز المواد
 رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
أبرز المواد
 مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان
منطقة مكة المكرمة
 نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة
أبرز المواد
 ابن حثلين: إنشاء المركز الدولي لسلالات الإبل لتقييد جميع المعلومات المتصلة بها
أبرز المواد
 الإسباني “كارلوس ساينز” يقترب من لقب رالي داكار السعودية 2020
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يشارك في افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي
أبرز المواد
 مدني تيماء يقيم برنامج توعوي بمستشفى تيماء وذلك ضمن حملة “وعيكم نجاة”
منطقة تبوك
 وزير شؤون الديوان الملكي البحريني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات الحوار بين مجموعة الأعمال السعودية (B20) ومجتمع الأعمال في دول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 الكونغرس الأمريكي يبدأ محاكمة عزل ترامب
أبرز المواد
فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم

فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم

أبرز المواد
تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة

أبرز المواد
رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أبرز المواد
مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان

منطقة مكة المكرمة

فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم

فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم
http://almnatiq.net/?p=821777
المناطق _ تبوك

أظهر مقطع فيديو ، تساقط الثلوج بكثافة في أجواء شتوية رائعة على منطقة نيوم .

ووثق المقطع الذي نشره حساب “نيوم” على تويتر ، الضباب الكثيف وهو يغطي أركان منطقة نيوم وقمم الجبال العالية، في مشهد بديع أظهر جمال المنطقة.

وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالاً على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول، مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

روابط ذات صلة

تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة
رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة

نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*