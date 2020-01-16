انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف

الجوف _ فواز الرويلي

استمرارًا لبرامج أنشطة مجلس شباب منطقة الجوف ممثلاً باللجنة الصحية بالمجلس ، وبرعاية حملات الدكتور عبدالمعين الآغا ، انطلقت يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1441هـ فعاليات مبادرة “الصحة و إجازة الربيع” و التي افتتحها أمين عام مجلس شباب منطقة الجوف مهند بن بدر الهادي بحضور عددٍ من الإعلاميين و المهتمين .

هذا و ذكرت رئيسة الحملة ؛ الأخصائية ريم الشعلان بأن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لحملات الدكتور عبدالمعين الآغا و التي تهدف إلى توعية المجتمع و نشر الثقافة الصحية بين الأفراد وتوجيههم التوجيه الصحي الصحيح .

و بيّنت الشعلان بأن هذه المبادرة و التي سوف يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ، تتضمن العديد من البرامج الخاصة للتوعية بمرض السكري ، و الفحص العشوائي لسكر الدم ؛ و قياس ضغط الدم ، و تقديم النصائح الطبية و الصحية اللازمة ، و تعزيز الجانب الوقائي للمستفيدين و زوار مقر المبادرة في مجمع الجوف بلازا بسكاكا .

و أوضحت الشعلان بأنه إلى جانب الأركان التثقيفية ، تقدم في مقر المبادرات ؛ الخدمات الخاصة بصحة العيون و تحديد فصائل الدم ، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال و الذين يحضرون مع ذويهم .