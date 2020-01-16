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انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف

انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف
http://almnatiq.net/?p=821786
الجوف _ فواز الرويلي

استمرارًا لبرامج أنشطة مجلس شباب منطقة الجوف ممثلاً باللجنة الصحية بالمجلس ، وبرعاية حملات الدكتور عبدالمعين الآغا ، انطلقت يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1441هـ فعاليات مبادرة “الصحة و إجازة الربيع” و التي افتتحها أمين عام مجلس شباب منطقة الجوف مهند بن بدر الهادي بحضور عددٍ من الإعلاميين و المهتمين .
هذا و ذكرت رئيسة الحملة ؛ الأخصائية ريم الشعلان بأن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لحملات الدكتور عبدالمعين الآغا و التي تهدف إلى توعية المجتمع و نشر الثقافة الصحية بين الأفراد وتوجيههم التوجيه الصحي الصحيح .
و بيّنت الشعلان بأن هذه المبادرة و التي سوف يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ، تتضمن العديد من البرامج الخاصة للتوعية بمرض السكري ، و الفحص العشوائي لسكر الدم ؛ و قياس ضغط الدم ، و تقديم النصائح الطبية و الصحية اللازمة ، و تعزيز الجانب الوقائي للمستفيدين و زوار مقر المبادرة في مجمع الجوف بلازا بسكاكا .
و أوضحت الشعلان بأنه إلى جانب الأركان التثقيفية ، تقدم في مقر المبادرات ؛ الخدمات الخاصة بصحة العيون و تحديد فصائل الدم ، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال و الذين يحضرون مع ذويهم .

 

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