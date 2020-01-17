احدث الأخبار

الطقس: أمطار رعدية على 6 مناطق ودرجات حرارة منخفضة على شمال المملكة
أبرز المواد
 دراسة: النوم أقل من 4 ساعات يقودك إلى “الخرف”
أبرز المواد
 انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف
منطقة الجوف
 الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن مدنيين في نيجيريا
أبرز المواد
 فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم
أبرز المواد
 تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة
أبرز المواد
 رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
أبرز المواد
 مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “كهاتين” بمكة المكرمة أسر الأيتام مفاتيح الشقق الممنوحة لهم من قبل وزارة الاسكان
منطقة مكة المكرمة
 نادي الإبل يوفر وجهة سياحية جديدة
أبرز المواد
 ابن حثلين: إنشاء المركز الدولي لسلالات الإبل لتقييد جميع المعلومات المتصلة بها
أبرز المواد
 الإسباني “كارلوس ساينز” يقترب من لقب رالي داكار السعودية 2020
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يشارك في افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي
أبرز المواد
الطقس: أمطار رعدية على 6 مناطق ودرجات حرارة منخفضة على شمال المملكة

الطقس: أمطار رعدية على 6 مناطق ودرجات حرارة منخفضة على شمال المملكة

أبرز المواد
دراسة: النوم أقل من 4 ساعات يقودك إلى “الخرف”

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات يقودك إلى “الخرف”

أبرز المواد
انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف

انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف

منطقة الجوف
الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن مدنيين في نيجيريا

الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن مدنيين في نيجيريا

أبرز المواد

الطقس: أمطار رعدية على 6 مناطق ودرجات حرارة منخفضة على شمال المملكة

الطقس: أمطار رعدية على 6 مناطق ودرجات حرارة منخفضة على شمال المملكة
http://almnatiq.net/?p=821795
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة، كما تعاود درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات يقودك إلى “الخرف”

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات يقودك إلى “الخرف”
الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن مدنيين في نيجيريا

الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن مدنيين في نيجيريا
فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم

فيديو مبهر لتغطية الثلوج جبال ووديان منطقة نيوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*