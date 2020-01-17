احدث الأخبار

“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً
أبرز المواد
 تنبيه عاجل هطول أمطار غزيرة مع رياح بسرعة مثيرة على المدينة المنورة
أبرز المواد
 انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف
منطقة الجوف
 عمادة القبول بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات التحويل وتحدد مواعيد معالجة الجداول
منطقة عسير
 الطيران الإسرائيلي يغير على بنية تحتية تابعة لحماس
أبرز المواد
 روما يضرب موعدا مع “السيدة العجوز” في ربع نهائي كأس إيطاليا
أبرز المواد
 بومبيو يعلن عن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا
أبرز المواد
 ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
أبرز المواد
 تقرير أممي : أطفال سوريا محرومين من الحياة مع استمرار الجرائم بحقهم
أبرز المواد
 الطقس: أمطار رعدية على 6 مناطق ودرجات حرارة منخفضة على شمال المملكة
أبرز المواد
 دراسة: النوم أقل من 4 ساعات يقودك إلى “الخرف”
أبرز المواد
 انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف
منطقة الجوف
“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً

“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً

أبرز المواد
تنبيه عاجل هطول أمطار غزيرة مع رياح بسرعة مثيرة على المدينة المنورة

تنبيه عاجل هطول أمطار غزيرة مع رياح بسرعة مثيرة على المدينة المنورة

أبرز المواد
انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف

انطلاق مبادرة الصحة و إجازة الربيع بالجوف

منطقة الجوف
عمادة القبول بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات التحويل وتحدد مواعيد معالجة الجداول

عمادة القبول بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات التحويل وتحدد مواعيد معالجة الجداول

منطقة عسير

ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين

ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
http://almnatiq.net/?p=821801
المناطق - الرياض

أعلن مسؤولون صينيون عن تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين آسيويين آخرين.

وقالت السلطات المحلية إن رجلا يبلغ 69 عاما توفي الأربعاء في مدينة ووهان في وسط الصين، التي يسود الاعتقاد أنها مركز انتشار هذا الفيروس التاجي الذي ينتمي إلى عائلة فيروس سارس المميت.

وتسبب تفشي الفيروس الغامض بحالة من القلق بسبب ارتباطه بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة 349 شخصا في الصين و 299 في هونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وأصيب 41 شخصا على الأقل حتى الآن بالتهاب رئوي مرتبط بالفيروس الجديد الغامض في الصين.

وذكر بيان صدر في وقت متأخر الخميس عن لجنة الصحة في مدينة ووهان أن 12 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات في حين حالة خمسة آخرين خطرة.

وتم اكتشاف حالتين أخريين مشابهتين في تايلاند واليابان، حيث ذكرت السلطات في كلا البلدين أن المصابين سبق وأن زارا مدينة ووهان الصينية قبل دخولهما المستشفى.

وأعلنت السلطات في ووهان أن سوقا للمأكولات البحرية هو مركز تفشي الفيروس، وقد جرى إغلاق هذا السوق في الأول من يناير.

وحتى الآن لم يتم تأكيد إن كانت العدوى من شخص إلى آخر هي سبب تفشي الفيروس، لكن لجنة الصحة قالت إن هذه الفرضية “لا يمكن استبعادها”.

روابط ذات صلة

“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً

“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً
تنبيه عاجل هطول أمطار غزيرة مع رياح بسرعة مثيرة على المدينة المنورة

تنبيه عاجل هطول أمطار غزيرة مع رياح بسرعة مثيرة على المدينة المنورة
الطيران الإسرائيلي يغير على بنية تحتية تابعة لحماس

الطيران الإسرائيلي يغير على بنية تحتية تابعة لحماس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*