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بومبيو يعلن عن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

بومبيو يعلن عن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا
http://almnatiq.net/?p=821804
المناطق - الرياض

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر يعقد في برلين، الأحد، ويهدف إلى إطلاق عملية سلام في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية، معربا عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة في هذا البلد الأفريقي.

وأفاد مسؤول أميركي أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف عملية السلام هناك التي تدعمها الأمم المتحدة، ولكن الأولوية بالنسبة إليه تثبيت الهدنة في ليبيا.

وقال المسؤول للصحافيين مشترطا عدم الكشف عن هويته “الأولوية ستكون للمحافظة على استمرار وقف إطلاق النار”.

والخميس أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار وعن استعداده للمشاركة في مؤتمر برلين.

وسيتوجه بومبيو مباشرة بعد محطته في برلين إلى أميركا اللاتينية حيث سيقوم بجولة تشمل كولومبيا وكوستاريكا وجامايكا.

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