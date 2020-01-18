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دراسة: السكر له مفعول مثل المخدرات

دراسة: السكر له مفعول مثل المخدرات
http://almnatiq.net/?p=821812
المتاطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أن تناول السكر ينجم عنه “صدمة” مثل تلك الناجمة عن جرعة مخدرات قوية.

فقد وجد باحثون أن جرعة واحدة فقط من السكر تنشط نظام مستقبل أشباه الأفيون في الدماغ، كما أن الاستهلاك المطول للسكر يسبب تغييرات كبيرة في إطلاق الدوبامين.

وأجرى باحثون في جامعة آرهوس في الدنمارك تجربة على الخنازير، حيث قاموا بتغذيتها بالسكر المذاب، ثم فحصوا أدمغتها على مدار 12 يوما.

ووجدوا أن السكر تسبب في تغيرات جذرية في نظام الدوبامين ومستقبلات أشباه الأفيون في الدماغ، تماما مثل آثار تعاطي المخدرات التي تسبب الإدمان، وفقا لما ذكرته صحيفة ميترو البريطانية.

وقال الأستاذ في جامعة آرهوس الدنماركية مايكل وينتردال “لا شك أن السكر له العديد من الآثار الفسيولوجية، وهناك العديد من الأسباب التي تجعله غير صحي، والاستنتاج واضح، فهو يؤثر على الجزء الخاص بالمكافأة في الدماغ بطرق مشابهة لتلك التي لوحظت عند تعاطي المخدرات المسببة للإدمان”.

وأوضح وينتردال أنه بعد 12 يوما فقط من تناول السكر، ظهرت تغييرات كبيرة في نظام الدوبامين مستقبل أشباه الأفيون في الدماغ، مضيفا أنه “في الواقع، تم تنشيط نظام مستقبل أشباه الأفيون، وهي ذلك الجزء من كيمياء الدماغ المرتبط بالرفاهية والسرور”.

ولا شك أن تأثير السكر على نظام الدوبامين ومستقبل أشباه الأفيون أمر مثير للقلق، من الناحية الطبية، لأن هذا قد يعني أنه يخرب الجزء الخاص بالمكافأة في الدماغ، الذي يطلق الدوبامين ومستقبل أشباه الأفيون عندما يواجه المرء شيئا مثيرا للبهجة أو مثيرا للسرور والمرح.

الجدير بالذكر أنه تم ربط مشاكل إنتاج الدوبامين في الدماغ بأمراض مثل الاكتئاب ومرض الشلل الرعاش.

وقال وينتردل “إذا كان السكر يمكن أن يغير نظام المكافأة في الدماغ بعد 12 يوما فقط، كما رأينا في حالة الخنازير، فيمكنك أن تتخيل أن المحفزات الطبيعية مثل التعلم أو التفاعل الاجتماعي ستتراجع وسيحل محلها السكر، و/أو غيرها من المحفزات الصناعية”.

وأضاف “نحن جميعا نبحث عن ’تدفق‘ الدوبامين، وإذا كان هناك شيء يمنحنا ’دفعة‘ أفضل أو أكبر، فهذا ما نختاره”.

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