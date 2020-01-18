3649 منشأة مقاولات في السعودية .. ودراسة لآلية تمويل جديدة

المتاطق - الرياض

قال أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات يبلغ 3649 منشأة، تمثل المنشآت الصغيرة نحو 96 في المائة منه.

وأوضح العفالق، أن 586 من هذه المنشآت عدد موظفيها خمسة أو أقل، و1364 منشأة عدد موظفيها بين ستة إلى 49 موظفا.

وأشار إلى أن 761 منشأة عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفا، كما أن 495 منشأة يبلغ عدد موظفيها أكثر من 250 موظفا.

وبين العفالق وفقا لـ”الاقتصادية” أن الهيئة عملت على دراسة آلية جديدة لتمويل المقاولين من المصارف التجارية المختلفة، وتعمل مع اللجنة المشكلة في وزارة المالية على وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتمويل المقاولين، حيث تم التوصل إلى دراسة متكاملة اشتملت على 13 مبادرة، خمس منها ذات أثر مباشر وثمان ذات أثر غير مباشر.