أمريكا تمنح 90 يوما لقطاعات إيرانية فرضت عليها عقوبات لإنهاء صفقاتها

المتاطق - الرياض

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فترة سماح مدتها 90 يوما لإنهاء صفقات في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي.

ووفقا للموقع الالكتروني لوزارة الخزانة، فإن الفترة التي تنتهي في التاسع من أبريل، ستسمح بإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد والتعدين والصناعات التحويلية والمنسوجات في اقتصاد إيران والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة، وفقا لـ”رويترز”.

وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران يوم الجمعة انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال “إرهابية” أو سعت إلى قنبلة نووية.

وتستهف العقوبات قطاعات التصنيع والتعدين والمنسوجات وأيضا مسؤولين إيرانيين بارزين قالت واشنطن إنهم تورطوا في الهجوم الذي شن في الثامن من يناير على قواعد عسكرية توجد فيها قوات أمريكية.