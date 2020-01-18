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“وظائف المستقبل ومتطلباتها” ضمن 5 قضايا على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي

“وظائف المستقبل ومتطلباتها” ضمن 5 قضايا على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي
http://almnatiq.net/?p=821816
المتاطق - الرياض

بدأ العد التنازلي لبدء فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء المقبل ويستمر ثلاثة أيام، وذلك بعد مرور 18 عاما على انطلاقه، وتطرح من خلاله خمس دراسات رئيسة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ليرتفع عددها إلى 49 دراسة يتم مناقشتها منذ تأسيسه و114 حلقة نقاشية وسبع ندوات وورش عمل.
ويبدأ المنتدى أولى فعالياته بمناقشة دراسة “وظائف المستقبل” التي يرأسها الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم ويشارك في الجلسة الدكتور محمد بن أحمد السديري مدير عام صندوق الموارد البشرية سابقا، والدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر خبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات، والدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي.
وبحسب “الاقتصادية” تركز الدراسة على توطين الوظائف والاستجابة لمتغيراتها، مع التأكيد على أهمية هذه الوظائف ودورها في المرحلة المقبلة فضلا عن نوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030، كما تعمل الدراسة علي معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية في ضوء تلك الوظائف المستقبلية.
وتشهد الدراسة نقاشا واسعا قد يتمخض عنه تغييرات في سياسات التوظيف ونوعيات الوظائف المطلوبة، وذلك لأهمية وظائف المستقبل بين دول العالم، وتستشرف ملفات هذه القضية من خلال المنتدى مستقبل وظائف المستقبل باستعراض احتياجات الجهات الخاصة أو العامة من هذه الوظائف والمتغيرات العالمية التي ترتبط بها، وأدوات واحتياجات التوظيف والتدريب المستقبلية وتحدياتها.

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